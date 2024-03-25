Прокудин: в подконтрольной ВСУ части Херсонщины повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава назначенной украинскими властями военной администрации региона Александр Прокудин.
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