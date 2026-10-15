www.globallookpress.com/Cover Images/Keystone Press Agency Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" – тяжкое преступление, которое невозможно оправдать нормами международного права.
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