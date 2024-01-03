Артиллеристы ЮВО продолжают уничтожать позиции ВСУ на Запорожском направлении специальной военной операции

Боевая работа 152-мм гаубицы «Мста-Б» ведется осколочно-фугасными и обновленными высокоточными корректируемыми артиллерийскими боеприпасами, которые уничтожают врага ещё на дальних подступах и не дают противнику перебрасывать резервы на линию боевого соприкосновения.
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