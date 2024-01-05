Непальцам прекратили выдавать разрешения на работу в России и Украине

Власти Непала прекратили выдачу своим гражданам разрешений на работу в России и на Украине из-за сообщений о гибели непальцев в конфликте двух стран<p data-testid="paragraph-2"><strong>Власти Непала прекратили выдачу своим гражданам разрешений на работу в России и Украине, <a href="https://www.
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