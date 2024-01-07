В Москве ГИБДД нашла водителей, которые устроили дрифт с фейерверками прямо на дороге

В Москве сотрудники ГИБДД обнаружили водителей, которые начали запускать салюты прямо на дороге. 6 января 2024 года столичная полиция в ходе мониторинга интернет-ресурсов обнаружила видео, на котором несколько водителей начали запускать фейерверки.
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