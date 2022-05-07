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В Нью-Йорке ямальцы вручили футболку салехардского клуба «Варк» сотрудникам Постоянного представительства РФ при ООН

В Нью-Йорке ямальцы вручили футболку салехардского клуба «Варк» сотрудникам Постоянного представительства РФ при ООН

В Нью-Йорке депутат окружного Заксобрания Эдуард Яунгад во время участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов передал сотрудникам представительства Российской Федерации при ООН клубную футболку салехардского спортклуба «Варк».

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