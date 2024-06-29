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Сергунина: Почти 440 тыс. студентов присоединились к волонтерскому движению Москвы

Сергунина: Почти 440 тыс. студентов присоединились к волонтерскому движению Москвы

Число студентов, присоединившихся к волонтерскому движению в столице, за год выросло на 15%. Молодые люди с первых дней участвуют в работе штабов гуманитарной акции «Москва помогает», встречают гостей Международной выставки-форума «Россия», также при их поддержке проводились Московский урбанистический форум, первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта и Всемирный фестиваль молодежи.

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