Сергунина: Почти 440 тыс. студентов присоединились к волонтерскому движению Москвы

Число студентов, присоединившихся к волонтерскому движению в столице, за год выросло на 15%. Молодые люди с первых дней участвуют в работе штабов гуманитарной акции «Москва помогает», встречают гостей Международной выставки-форума «Россия», также при их поддержке проводились Московский урбанистический форум, первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта и Всемирный фестиваль молодежи.