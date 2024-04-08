8 апреля 2024 года начинается 4-я седмица Великого поста — Крестопоклонная. Это день Попразднства Благовещения, отмечается Собор Архангела Гавриила.
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8 апреля 2024 года начинается 4-я седмица Великого поста — Крестопоклонная. Это день Попразднства Благовещения, отмечается Собор Архангела Гавриила.