В Госдуму 13 октября внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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В Госдуму 13 октября внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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