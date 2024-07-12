Матвиенко заявила о рисках полномасштабных торговых войн из-за политики Запада

t.me/Совет Федерации Политика стран коллективного Запада может привести к крупномасштабным торговым войнам, конец которых непредсказуем, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе выступления на X Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.