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Обвинившая принца в изнасилованиях жертва секс-сети Эпштейна найдена мертвой

Обвинившая принца в изнасилованиях жертва секс-сети Эпштейна найдена мертвой

41-летняя правозащитница Вирджиния Джуффре - одна из самых известных жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, - покончила с собой на ферме в Западной Австралии, где прожила несколько последних лет.

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