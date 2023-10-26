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Во Франции потребовали объяснить решение властей по резолюции РФ в СБ ООН

Во Франции потребовали объяснить решение властей по резолюции РФ в СБ ООН

Депутат Национального собрания Франции Тома Порт поинтересовался у главы МИД страны Катрин Колонны, почему Париж не поддержал первую резолюцию России в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

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