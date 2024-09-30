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Неделя моды в Париже: Сальма Хайек с мужем, Гарри Стайлс, Элтон Джон, Карла Бруни и Джаред Лето на показе Valentino

Неделя моды в Париже: Сальма Хайек с мужем, Гарри Стайлс, Элтон Джон, Карла Бруни и Джаред Лето на показе Valentino

В воскресенье в рамках Недели моды в Париже состоялся показ дебютной коллекции экс-креативного директора Gucci Алессандро Микеле для модного дома Valentino.

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