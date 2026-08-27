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Происшествия

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В Брянской области открылась профильная лагерная смена Следственного комитета Российской Федерации «Юный следователь»

В Брянской области открылась профильная лагерная смена Следственного комитета Российской Федерации «Юный следователь»

В Брянской области по инициативе регионального следственного управления при поддержке правительства региона в детском оздоровительном комплексе «Лесной» реализуется пилотный проект профильной общеразвивающей детской лагерной смены Следственного комитета Российской Федерации «Юный следователь».

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