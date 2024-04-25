Свердловскую и Челябинскую области накроет «ржавый» дождь

В Свердловской и Челябинской областях из-за песчаной бури из Сахары ожидается «ржавый» дождь. Вместе с потоками ветра африканский песок достиг южных регионов России, а 27 апреля окажется на территории Урала.
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