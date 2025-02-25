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Царьград

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Visa и Mastercard: возвращение в Россию возможно при снятии санкций

Visa и Mastercard: возвращение в Россию возможно при снятии санкций

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию. По его словам, это малозначимо и возможно лишь при снятии санкций с НСПК.

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