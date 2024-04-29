WSJ: Украина делает ставку на применение БПЛА дальнего действия из-за краха ВСУ

Украина на фоне неудач на фронте и ряда проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), связанных с нехваткой боеприпасов и личного состава, делает ставку на применения беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по территории РФ и ее энергетическим объектам.