WSJ: Украина делает ставку на применение БПЛА дальнего действия из-за краха ВСУ

Украина на фоне неудач на фронте и ряда проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), связанных с нехваткой боеприпасов и личного состава, делает ставку на применения беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по территории РФ и ее энергетическим объектам.
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