Разрушение украинской переправы ударами УМПК, наведенной через реку к северу от Великой Новоселки рядом с мостом, который ранее также был уничтожен авиаударом.
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Разрушение украинской переправы ударами УМПК, наведенной через реку к северу от Великой Новоселки рядом с мостом, который ранее также был уничтожен авиаударом.
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