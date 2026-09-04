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Аргументы и Факты

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Кардиолог назвала вопрос, который задает всем пациентам при головокружении

Кардиолог назвала вопрос, который задает всем пациентам при головокружении

Когда человек жалуется врачу на головокружение, важно сначала выяснить, что именно он ощущает. Американский кардиолог Дара Ли Льюис задаёт пациентам простой вопрос: что они подразумевают под словом «головокружение».

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