Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Динамо» оштрафует Варелу на 30% июльской зарплаты за пропуск игры с «Торпедо»

«Динамо» накажет Гильермо Варелу за пропуск игры 2-го тура Мир РПЛ с «Торпедо» (4:0). По информации журналиста Фабио Алейшо, московский клуб оштрафует уругвайца за 30% зарплаты за июль, так как футболист самовольно пропустил матч, когда его контракт с «Динамо» еще действовал.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх