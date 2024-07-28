Беженец из-под Торецка скрывался от ТЦК, чтобы не воевать против своих

Украинец Юрий Мухин, проживающий в одном из населенных пунктов под Торецком рассказал, что вынужден прятаться от сотрудников ТЦК, чтобы не попасть в ряды ВСУ и не сражаться со своими же, пишет РИА Новости.
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