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В Подмосковье до конца сентября завершат подготовку водоснабжения и канализации к зиме

В Подмосковье до конца сентября завершат подготовку водоснабжения и канализации к зиме

На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов также обсудили формирование резервов техники и запчастей для оперативного устранения аварий.

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