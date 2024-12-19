Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Дудко
    за этих депутатов вероятно голосовали марсиане а не росиянеДетям мигрантов п...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Сам Эрдоган, со своей идеей фикс воссоздать и возродить османской империю, которую ему вдалбливают в неразумную голов...Вскрылась "грязна...
  • Валерий Светлый
    Думаю, что самым слабым местом ВВП было, есть и остается отсутствие идеологического, а скорее философского обосновани...Три неудобных воп...

Mash: мошенники с Украины убедили жителей России поджечь три спецавтомобиля

Mash: мошенники с Украины убедили жителей России поджечь три спецавтомобиля

Мошенники с Украины начали вербовать жителей России для поджога автомобилей спецслужб.Телефонные мошенники теперь не только выманивают деньги у законопослушных граждан, но и вербуют граждан России для совершения преступлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Свои головы надо иметь💯придурки🤬
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх