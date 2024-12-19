Mash: мошенники с Украины убедили жителей России поджечь три спецавтомобиля

Мошенники с Украины начали вербовать жителей России для поджога автомобилей спецслужб.Телефонные мошенники теперь не только выманивают деньги у законопослушных граждан, но и вербуют граждан России для совершения преступлений.
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