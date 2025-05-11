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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федоров о 0+0 у Овечкина за 3 матча с «Каролиной»: «Плей-офф – другой уровень игры. Наберет в следующих матчах, я уверен»

Федоров о 0+0 у Овечкина за 3 матча с «Каролиной»: «Плей-офф – другой уровень игры. Наберет в следующих матчах, я уверен»

На счету форварда «Вашингтона» 5 (4+1) очков за 8 матчей в текущем плей-офф. В трех матчах серии с «Каролиной» 39-летний россиянин не отметился результативными действиями.

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