Филипп Киркоров, Артур Пирожков и Сергей Лазарев выступили на дне рождения «Русского Радио»

9 сентября в ресторане Shore House на территории «Крокус Сити» отметили 31-летие «Русского Радио». Гостями вечера стали Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Артур Пирожков, Татьяна Куртукова, Анна Плетнева, «Моя Мишель», NЮ, Ханна, Юлианна Караулова, Бьянка, Денис Майданов и другие артисты.
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