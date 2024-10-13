«И ты, Брут!» Зеленский в панике ищет «агента Белоусова»: он помог ВС РФ разбить все дальнобойное оружие ВСУ?

Зеленский в панике ищет «агента Белоусова»: он помог ВС РФ разбить все дальнобойное оружие ВСУ?Как написал Telegram-канал INSIDER-T, данные о расположении дальнобойного арсенала российской стороне якобы передавал «высокопоставленный военачальник ВСУ».
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