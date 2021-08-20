Котёнок, спасённый с сёстрами, полюбил домашнего кота и хозяйку, к которым отнёсся поначалу подозрительно

Уши, лапы, хвостВ мире животныхКотёнок, спасённый с сёстрами, полюбил домашнего кота и хозяйку, к которым отнёсся поначалу подозрительноКотёнок, спасённый вместе с его сёстрами, полюбил домашнего кота и хозяйку, позабыл свою подозрительность и стал нежным.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганПрекрасная компания!!!Молодец Дженнифер!!!Элеонора КоганИ котята Плеск,Кап и Брызг хороши до невозможности и так же и их наставник старший котик Миша!!!!Комментировать
Свежие комментарии