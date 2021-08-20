Уши, лапы, хвост

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Котёнок, спасённый с сёстрами, полюбил домашнего кота и хозяйку, к которым отнёсся поначалу подозрительно

Котёнок, спасённый с сёстрами, полюбил домашнего кота и хозяйку, к которым отнёсся поначалу подозрительно

Котёнок, спасённый вместе с его сёстрами, полюбил домашнего кота и хозяйку, позабыл свою подозрительность и стал нежным.

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Элеонора Коган
Прекрасная компания!!!Молодец Дженнифер!!!
Элеонора Коган
И котята Плеск,Кап и Брызг хороши до невозможности и так же и их наставник старший котик Миша!!!!

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