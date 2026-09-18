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Фрагменты "кустарного" дрона найдены у военного аэродрома в Германии

Фрагменты "кустарного" дрона найдены у военного аэродрома в Германии

Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance/TASS Федеральная прокуратура Германии возбудила расследование после того, как недалеко от военного аэродрома Вунсторф, расположенного под Ганновером в Нижней Саксонии, были найдены фрагменты беспилотника.

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