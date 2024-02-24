Сенатор Карасин связал визит западных лидеров в Киев с годовщиной СВО

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин связал визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Киев со второй годовщиной специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии