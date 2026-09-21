Чад: 11 рыбаков были убиты во время нападения предполагаемых боевиков Боко Харам на остров недалеко от Нгубуа, регион Лак, рано утром 20 сентября.
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