Лавров назвал остервенелым "накат" Запада на Русские дома

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал остервенелым "накат" со стороны Запада в отношении Российских центров науки и культуры.
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