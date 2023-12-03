На 4 декабря в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 4 декабря. Фото: Михаил ГладчукПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4 декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий (РИП): дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки.