Массовое ДТП в Петербурге: пострадали 10 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября, ФедералПресс. 27 октября в центре Санкт-Петербурга, на площади Восстания, произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, включая троих детей.
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