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Радимов о Газзаеве и «Алании»: «Все знают, с кем связаны беды клуба и многолетние долги. Народ не обманешь»

Радимов о Газзаеве и «Алании»: «Все знают, с кем связаны беды клуба и многолетние долги. Народ не обманешь»

Ранее бывший президент и тренер «Алании», при котором клуб в 2013 году вылетел из РПЛ, а в 2014-м обанкротился и был ликвидирован, отреагировал на информацию о проблемах при строительстве стадиона команды.

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