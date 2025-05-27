«Новый Херсонес» в Крыму стал лучшим музейным парком России

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе стал обладателем звания лучшего музейного парка России по результатам II Всероссийской парковой премии «Парки России» в категории «Историко-архитектурный, музейный парк».
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