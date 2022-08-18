«Братская могила Земли»: в случае ядерного конфликта России и США погибнет более 70% населения Планеты

Отдельные политические деятели сегодня очень любят грозить ядерным кулаком недружественным странам, а один бесстрашный депутат в своих победоносных речах бессмертного слуги народа спокойно вычеркивает человеческие жертвы в десятки миллионов душ.
Отдельные политические деятели сегодня очень любят грозить ядерным кулаком недружественным странам, а один бесстрашный депутат в своих победоносных речах бессмертного слуги народа спокойно вычеркивает человеческие жертвы в десятки миллионов душ.
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