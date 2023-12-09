NYT: Киев не сможет планировать операции из-за неопределенности в Вашингтоне

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что из-за неопределенности с вопросом предоставлении помощи в Соединенных Штатах Америки Киев неспособен планировать свои действия на линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии