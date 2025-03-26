В Астраханской области полицейский стал донором костного мозга и спас жизнь человеку

Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной центр крови» Алена Фомина вручила ведомственный знак отличия Федерального медико-биологического агентства заместителю начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области полковнику полиции Вячеславу Баракову.
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