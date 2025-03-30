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Стекловата или базальтовая вата — что лучше выбрать

Стекловата или базальтовая вата — что лучше выбрать

Занимаясь вопросом утепления помещения у многих возникает вопрос: какому теплоизоляционному материалу отдать предпочтение – минеральной вате или стекловате? Оба теплоизоляционных материала имеют как преимущества, так и недостатки.

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