Врач назвала способы справиться с утренними отеками

Важно, чтобы причиной их появления не являлись проблемы со здоровьем Врач-косметолог "СМ-Косметология" Нана Носарева рассказала, как избежать утренних отеков на лице и что делать, если они все же появились.
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