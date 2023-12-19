В доме на Воротынской восстановили освещение

Сотрудники специализированной организации провели работы по восстановлению освещения в доме на улице Воротынская Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники закрытого акционерного общества «Эстейт сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа» «Сотрудники специализированной организации, провели работы по замене перегоревших ламп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии