В доме на Воротынской восстановили освещение

Сотрудники специализированной организации провели работы по восстановлению освещения в доме на улице Воротынская Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники закрытого акционерного общества «Эстейт сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа» «Сотрудники специализированной организации, провели работы по замене перегоревших ламп.