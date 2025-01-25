❗️В Крым не пустят вражеских «птичек», а диверсантов увидят с неба Крымские «БАРСы» следят за безопасностью не только с земли, но и с высоты птичьего полета.
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❗️В Крым не пустят вражеских «птичек», а диверсантов увидят с неба Крымские «БАРСы» следят за безопасностью не только с земли, но и с высоты птичьего полета.