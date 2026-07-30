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Кукурелья заплел дреды. Ранее защитник Испании набил тату с лицом де ла Фуэнте

Защитник « Реала » и сборной Испании Марк Кукурелья сменил имидж. 28-летний чемпион мира заплел дреды и показал новую прическу в соцсетях.

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