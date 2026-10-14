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Пикап и новый внедорожник китайского бренда 212 выйдут на российский рынок в 2027 году

Пикап и новый внедорожник китайского бренда 212 выйдут на российский рынок в 2027 году

В России дебютирует внедорожник с литерой X03. Модель будут продавать с дизельным мотором, сообщает в среду, 14 октября 2026 года, Autonews.

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