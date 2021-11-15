Спецназ ЦВО впервые представит Россию на учениях стран ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане

Екатеринбург, 15 ноября. Подразделения спецназа Центрального военного округа впервые будут представлять Россию на учениях сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Кобальт-2021», сообщает пресс-служба ЦВО.
Екатеринбург, 15 ноября. Подразделения спецназа Центрального военного округа впервые будут представлять Россию на учениях сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Кобальт-2021», сообщает пресс-служба ЦВО.
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