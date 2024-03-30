"Цирконы" ударят по штаб-квартирам ЦРУ: Западные кураторы заметают следы заказчиков теракта в "Крокусе"

Natalija Osminina

США все равно пойдут на Китай. У них нет другого выхода. Им позарез нужна индустрия, а главное рынки. А рынки остались только в юго-восточной Азии и там хозяйничает Китай. Задача США- завладеть китайским рынками, для чего нужно блокировать китайские грузы. Если США не пойдут на Китай до лета- считай, они проиграли. Скорее всего они рискнут. Они же долго готовили своих партнеров-островитян по прокси-войне. Правда, сухопутные пути они перехватить не успели, с Мьянмой все еще не справятся. Вьетнам тоже как-то колеблется. И Камбоджа. Сейчас США ушли из Украины. И уходят из Израиля. Значит. идут на Китай. Им, вообще, надо перебираться на Тихий океан. В общем, еще надеются выжить.