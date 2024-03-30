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"Цирконы" ударят по штаб-квартирам ЦРУ: Западные кураторы заметают следы заказчиков теракта в "Крокусе"

  Американские элиты не ожидали, что их киевские прокси окажутся причастны к террористической атаке.

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Комментарии
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Natalija Osminina
США все равно пойдут на Китай. У них нет другого выхода. Им позарез нужна индустрия, а главное рынки.  А рынки остались только в юго-восточной Азии и там хозяйничает Китай. Задача США- завладеть китайским рынками, для чего нужно блокировать китайские грузы. Если США не пойдут на Китай до лета-  считай, они проиграли. Скорее всего они рискнут. Они же долго готовили своих партнеров-островитян по прокси-войне. Правда, сухопутные пути они перехватить не успели, с Мьянмой все еще не справятся. Вьетнам тоже как-то колеблется. И Камбоджа. Сейчас США ушли  из Украины. И уходят из Израиля. Значит. идут на Китай. Им, вообще, надо перебираться на Тихий океан. В общем, еще надеются выжить.
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9 час.
Вадим Лебедев
Не думаю, что всё будет так оптимистично, для них... как вы сказали.
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9 час.
Natalija Osminina
А что оптимистичного я для них спрогнозировала?  То, что они сделают попытку и сунут голову в петлю в надежде выжить? Это оптимистично по вашему?)))
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41 мин.

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