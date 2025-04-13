Депутат Рады Чернев: ВСУ не хотят применять западное оружие из-за РЭБ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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