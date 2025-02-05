Устав ООН должен стать правовым фундаментом многополярного мира -- глава МИД России С. Лавров

Москва, 4 февраля /Синьхуа/ -- Устав ООН должен стать правовым фундаментом многополярного мира. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в своей авторской статье, опубликованной во вторник в журнале "Россия в глобальной политике".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)