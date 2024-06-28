Под Демянском нашли останки бойца Красной Армии связиста Павла Котова

Останки 13 бойцов Красной Армии и один солдатский медальон найдены в ходе очередного разведывательного выезда в районе деревни Цемены Демянского района Новгородской области бойцами поискового отряда «Демянск», сообщает пресс-служба отряда 27 июня в соцсети «ВКонтакте».
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