Россельхознадзор предупреждает о приближении пожароопасного периода

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает, что с наступлением весеннего периода велика вероятность возникновения стихийного пожара на земельных участках сельскохозяйственного назначения, не используемых землевладельцем и заросших древесной и кустарниковой, а также сорной травянистой растительностью.