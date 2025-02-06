Россельхознадзор предупреждает о приближении пожароопасного периода

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает, что с наступлением весеннего периода велика вероятность возникновения стихийного пожара на земельных участках сельскохозяйственного назначения, не используемых землевладельцем и заросших древесной и кустарниковой, а также сорной травянистой растительностью.
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